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الملك سلمان يوجه بتعديل إجارة الطلاب لتبدأ الخميس القادم

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الملك سلمان بن عبدالعزيز (أرشيفية)

الملك سلمان يوجه بتعديل إجارة الطلاب لتبدأ الخميس القادم

الرياض - العربية.نت

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.

أتى ذلك حرصاً من الملك سلمان على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقاً للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1443هـ الموافق 25 / 4 / 2022م، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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