كلاب تنهش طفلاً في السعودية.. وعمه يكشف التفاصيل

تعرض طفل يبلغ من العمر عامين في محافظة الخفجي شمال شرقي السعودية لإصابات بليغة بعد تعرضه لهجوم من كلاب ضالة.
وفي التفاصيل قال صالح اليامي، عم سيف الذي نهشته الكلاب، إن 9 كلاب ضالة استدرجت الطفل أثناء اللعب، وما أن دخل الملعب حتى هاجمته.
كما أضاف أن الإصابات طالت ابن شقيقه بالكامل من الرأس حتى القدم، حيث تعرض للعض.
في تحسن
كذلك أوضح أنه تم نقله في البداية إلى مستشفى الخفجي العام غير أنه لم يكن هناك الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالة، فتم نقله إلى مستشفى القطيف حيث خضع للعلاجات وأجرى جراحة في الرأس، مؤكداً أن الوضع الصحي للطفل في تحسن.
واختتم حديثه قائلاً: "تواصلنا مع أمانة المنطقة الشرقية منذ 8 أشهر وقدمنا بلاغات بشأن الكلاب الضالة التي طالما هاجمت أطفالاً وكباراً وعائلات، وباتت تسكن معنا في حي المحمدية في الخفجي"، مشدداً على أن الأمانة لا بد وأن تحل هذه المشكلة وأن أسرته ستتابع مشكلة تكاثر الكلاب في الحي وخطورتها على الأطفال والسكان.
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