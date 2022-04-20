فيديو رهيب من الرياض.. حاصر امرأة وسط الشارع وأسقطها أرضاً

في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية، تعرضت امرأة في أحد الشوارع العامة بالرياض للنشل.

فقد أظهر مقطع رصدته كاميرات المراقبة، إقدام سيارة مسرعة على محاصرة امرأة وسط الشارع ليلاً، من أجل سرقة حقيبتها، ما أدى إلى سقوطها أرضا بشكل مؤلم.

📌| الجاني في هذا المقطع "وافد نازح" .. و #تم_القبض عليه . pic.twitter.com/GRXQ0aHC8P — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 20, 2022

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وفي التفاصيل، أوضح فيديو نشرته وزارة الداخلية على حسابها الرسمي على سناب شات، اليوم الأربعاء، أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على وافد نازح، ظهر في مقطع مصور مرتكبًا حادثة جنائية بمركبة مسروقة.

كما أضافت الداخلية أن الموقوف نشل حقيبة امرأة أثناء سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، بمشاركة وافد من الجنسية اليمنية جارٍ العمل للقبض عليه.

كذلك أكدت أن الجاني أوقف بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما تفاعل العديد من السعوديين على التواصل الاجتماعي مع الحادثة، مشيدين بدور رجال الأمن وتفاعلهم مع شكاوى المواطنين للإطاحة بمرتكبي تلك الجرائم.