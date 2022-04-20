.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. سعودي يضحك عند حافة جبل شاهق "الموت واحد"

  • الخط
من الفيديو المتداول

شاهد.. سعودي يضحك عند حافة جبل شاهق "الموت واحد"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في مشهد يخطف الأنفاس، ظهر شاب سعودي يغامر بحياته عبر الجلوس على حافة جبل شاهق في ينبع بالسعودية، فيما انتشر الفيديو بشكل واسع على بين السعوديين على مواقع التواصل.

وأظهر المقطع الشاب وهو يجلس ويضحك قائلاً (الموت واحد)، فيما قام صديقه بتصوير المنظر من حوله.

كما أبان المشهد حافة الهاوية، والارتفاع الشاهق عن الطريق العام أسفل الجبل، فيما ظهرت سيارة تسير على الطريق في الأسفل.

وانتقد كثيرون من رواد مواقع التواصل بين مؤيد تصرف الشاب، معتبرين أنها مغامرة خطيرة هدفها فقط حصد الشهرة وطالبوا بمعاقبته للحد من هذه السلوكيات المتهورة.

فيما رأى آخرون أنه شجاع، محذرين في الوقت عينه من تقليده!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل انتهكت القوات الروسية معايير السلامة في محطة تشيرنوبل النووية؟ هل انتهكت القوات الروسية معايير السلامة في محطة تشيرنوبل النووية؟
اكتشف المزيد