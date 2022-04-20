شاهد.. سعودي يضحك عند حافة جبل شاهق "الموت واحد"

في مشهد يخطف الأنفاس، ظهر شاب سعودي يغامر بحياته عبر الجلوس على حافة جبل شاهق في ينبع بالسعودية، فيما انتشر الفيديو بشكل واسع على بين السعوديين على مواقع التواصل.

مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر سعودي يجلس على حافة جبل شاهق في ينبع! pic.twitter.com/2sv92qRufX — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 20, 2022

وأظهر المقطع الشاب وهو يجلس ويضحك قائلاً (الموت واحد)، فيما قام صديقه بتصوير المنظر من حوله.

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كما أبان المشهد حافة الهاوية، والارتفاع الشاهق عن الطريق العام أسفل الجبل، فيما ظهرت سيارة تسير على الطريق في الأسفل.

وانتقد كثيرون من رواد مواقع التواصل بين مؤيد تصرف الشاب، معتبرين أنها مغامرة خطيرة هدفها فقط حصد الشهرة وطالبوا بمعاقبته للحد من هذه السلوكيات المتهورة.

فيما رأى آخرون أنه شجاع، محذرين في الوقت عينه من تقليده!