فيديو.. إنقاذ شاب عالق بين هضبتين في تبوك

عاش شاب سعودي وأسرته لحظات حرجة وسط محاولات رجال الدفاع المدني لإنقاذ الشاب العالق بين فتحة في إحدى جبال تبوك، وبعد جهود حثيثة نجحت فرق الدفاع المدني، في إخراج الشاب العالق داخل فتحة ضيقة بين هضبتين في مركز أبو راكة، وهو في حالة جيدة، وتم نقله إلى مستشفى أبو راكة العام عبر الطائرة العمودية، والتي وصلت الموقع وتحمل معدات إنقاذ متخصصة.

وكان مقطع فيديو، قد وثق لحظة سقوط شاب في فتحة ضيقة بين هضبتين بتبوك، فيما قامت فرق الإنقاذ بجهود مستمرة لمحاولة إنقاذه، في الوقت الذي أفاده شاهد عيان، بوصول طائرة عمودية للموقع، يرجح أنها تحمل معدات إنقاذ إضافية لانتشال الشاب.

مادة اعلانية

وأوضح الشاهد أن ضيق الموقع جعل الشاب في وضع الوقوف منذ الساعة الحادية عشرة صباح أمس، مبينا أن الفرق الموجودة في الموقع إلى جانب الدفاع المدني، تتضمّن فرقًا من الهلال الأحمر وبلدية أبو راكة ومتطوعين قاموا بمساعده فرق الدفاع المدني لإنقاذ الشاب.

من جهته نشر ‏مدني ‎تبوك على حسابه الرسمي في تويتر تأكيدا على إنفاذ مواطن علق في شق صخري في منطقة جبلية بمركز أبو راكة،مؤكدا أنه قد تم تقديم الرعاية الطبية الأولية له.