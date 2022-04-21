مشعل السديري.. رحالة سعودي يجول العالم بطائرة ودراجة نارية

ما بين معانقة السماء والسير على الأرض، وما بين ركوب دراجته أو السفر على متن طائرة، جال الرحالة السعودي مشعل السديري العالم مدفوعاً بشغف اكتشفه حين اطلع على رحلة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود إلى الفضاء مما نمّى لديه حب الاكتشاف والسفر.

ويرى السديري أن "الطيران يبعث بالإنسان إحساس الطائر"، حيث يرى بشكل "أشمل" الأماكن من الأعلى.

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بالمقابل، يؤمن السديري بأن السفر من خلال الدراجة النارية "يعزز عند راكبها الاندماج مع الناس والتعايش مع المناطق التي يمر بها".

وخلال حواره مع "العربية.نت"، قال السديري عن أبرز رحلاته: "رحلاتي في سقف العالم، أي جبال الهيمالايا، كانت على دراجة نارية من طراز رويال أنفيلدبولت 500. أما في رحلتي حول أستراليا والتي استغرقت 21 يوماً فاستخدمت دراجة من طراز BMW 1200GS".

أما الطائرة فقد استقلها الصيف الماضي وكانت طراز "سسنا 182" محلقاً من مطار نادي الطيران بالثمامة بالرياض نحو مطار ابلتون بولاية ويسكونسون بالولايات المتحدة الأميركية.

وخلال هذه الرحلة التي استغرقت 5 أيام مر السديري فوق مصر والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي وجبال الألب والمحيط الأطلسي.

ويعتبر السديري السفر بمثابة "مصدر ثراء معرفي هائل" أغنى شخصيته وتفكيره وثقافته، بسبب تعايشيه مع عدة حضارات وشعوب. كما يعتبر نفسه ممثلاً وسفيراً غير رسمي للسعودية في الأماكن التي يزورها.

ويهوى الرحالة السفر المنفرد، حيث يتيح له فرصة للتأمل والاندماج بشكل أفضل مع المجتمعات، مضيفاً أن "الترحال والتنقل يصبح سهلاً دون اعتبارات والتزامات مع الآخرين كما يحدث بالرحلات الجماعية".

واختتم السديري حديثه مؤكداً أنه وثّق هذه الرحلات بكتابين هما "العالم على ظهر دراجة " و"صور من رحلاتي"، كما استطاع تسجيل جميع مغامراته بأفلام قصيرة نشرها عبر منصة يوتيوب.