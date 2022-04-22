السعودية.. فعاليات الحريد تنشر البهجة  في جزر فرسان

حمل مهرجان الحريد الكثير من الفرح والفعاليات لأهالي منطقة جازان والذين يحتفلون بالمهرجان في كل عام.

والمهرجان فعالية سنوية تقام في جزر فرسان، جنوب البحر الأحمر، وتتجمع أسماك الحريد على شاطئ جزر فرسان في مجموعات ضخمة قد تصل إلى 1000 سمكة، وذلك في شكل كرات ضخمة فيما يشبه الانتحار الجماعي.

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ويحدث ذلك عادة في يوم واحد من السنة، في نهايات شهر مارس وأول شهر أبريل من كل عام، ويحتفل أهل فرسان منذ القدم بهذا اليوم، وينشدون الأهازيج ويؤدون الرقصات الشعبية.

من جهته، افتتح الأمير محمد بن ناصر فعاليات مهرجان الحريد السنوي الثامن عشر للعام الحالي 1443هـ.

واشتمل المهرجان على أهازيج أهالي فرسان الخاصة بالصيد، بالإضافة إلى عدد من المسابقات البحرية والعروض الشعبية بشاطئ الغدير.

وسُلمت الجوائز للفائزين، حيث حصل صاحب المركز الأول على مبلغ 5 آلاف ريال، وحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 3 آلاف ريال، فيما حصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 2000 ريال.





وأشاد عدد من المهتمين بتغيير وقت الصيد من الصباح إلى المساء، كأول مهرجان يقام في المساء على مستوى صيد الحريد في المواسم الماضية.

من جهته، تمكن المصور الضوئي علي أحمد أبو القاسم من رصد أهم هذه الفعاليات ونشر على حسابة في تويتر أهم مظاهر الفرح التي ملأت المكان. كما شارك العديد من محبي صيد الأسماك في هذه الفعالية، وتضمن وسم# مهرجان _الحريد _18 العديد من الصور والمقاطع لمشاركات أهالي فرسان في هذه الفعالية بحضرة الزي الفرساني.