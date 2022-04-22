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جريمة مروعة بالقطيف.. جمع أسرة كاملة بغرفة واحدة وأحرقها في نهار رمضان

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السعودية

جريمة مروعة بالقطيف.. جمع أسرة كاملة بغرفة واحدة وأحرقها في نهار رمضان

الجاني وضع خطة محكمة في سبيل تنفيذ الجريمة من خلال حصر جميع أفراد الأسرة في غرفة للحيلولة دون خروجها من وسط النيران بالإضافة للعمل على إحكام غلق الغرفة من الخارج

العربية.نت - مريم الجابر 

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نشب حريق يوم أمس الخميس قبيل الإفطار في منزل مواطن في مدينة صفوى بمحافظة القطيف، وتسبب في وفاة أسرة كاملة: "أب - أم - شاب - شابة"، والصدمة لم تقف عند وقوع الجريمة في نهار شهر رمضان المبارك، وإنما تجاوزت ذلك لكون المشتبه به أحد أفراد الأسرة.

هذا وباشرت الحريق فرقة من الدفاع المدني، فيما تم القبض على المشتبه به، الذي أحيل للتحقيق لدى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل فإن الجاني في "العقد الثالث من العمر“ وقريب من الدرجة الأولى للأسرة، وحسب المعلومات، فإن الجاني وضع خطة محكمة في سبيل تنفيذ الجريمة، من خلال حصر جميع أفراد الأسرة في غرفة للحيلولة دون خروجهم من وسط النيران، بالإضافة للعمل على إحكام غلق الغرفة من الخارج.

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ووفقا للمعلومات، فإن الجاني تجاهل جميع نداءات الاستغاثة سواء من الأب أو الأم، فضلا عن الشاب والشابة، وذلك بالرغم من التوسلات الكثيرة لإنقاذها من الموت المحقق، الأمر الذي ساهم في تعرض جميع أفراد الأسرة لتشوهات كثيرة جراء التهام الحريق لأجسادهم.

وتعرض الجاني إلى إصابات في الحريق ويخضع للعلاج بالمستشفى حاليا، ولم يعرف عن الجاني أنه مصاب بأية أمراض نفسية.

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