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فيديو يوثق جريان السيول بعد أمطار الطائف

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فيديو يوثق جريان السيول بعد أمطار الطائف

مقاطع الفيديو تظهر جريان السيول التي عمت وادي وثال قيا

العربية.نت - نادية الفواز

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وسط تساقط الأمطار على مدينة الطائف غرب السعودية، احتفى نشطاء التواصل الاجتماعي بجريان الأودية عبر وسم #الطائف ، وظهر في المقاطع جريانًا للسيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت مع حبات من البرد، التي ملأت الشعاب والأودية، وغطت طريق سديرة شرق الطائف.

وكما أظهرت مقاطع الفيديو، جريان السيول التي عمت وادي وثال قيا، مع بردية طريق السديرة جنوب شرق الطائف، في الوقت الذي وثق فيه المصور محمد الجعيد، جريان الأودية، مؤكداً جمال الطبيعة وقت هطول الامطار على الطائف.

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من جهته توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (القصيم، حائل، الرياض) تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.

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