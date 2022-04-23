السعودية.. توقيف زوج اعتدى بالضرب بوحشية على زوجته
نشرت شقيقة معنفة جدة رسالة عبر "تويتر" تؤكد أن الزوج قام بضرب شقيقتها بآلة حادة أمام أبنائها وأفقدها بصرها وتعرضت لكسور في الرأس والجمجمة
في قصة مؤثرة أثارت غضب السعوديين بسبب اعتداء زوج على زوجته بطريقة وحشية في مدينة جدة، مما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة تقشعر لها الأبدان، وفي تحرك سريع من الجهات الأمنية، تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
هذا ونشرت شقيقة معنفة جدة، التي اعتدى عليها زوجها، رسالة عبر "تويتر"، تؤكد أن الزوج قام بضرب شقيقتها بآلة حادة أمام أبنائها وأفقدها بصرها، وتعرضت لكسور في الرأس والجمجمة.
#شرطة_جدة:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 23, 2022
القبض على شخص اعتدى على زوجته بالضرب
داخل منزله.
⬇️ pic.twitter.com/I5DUaccIU5
وأكدت أن شقيقتها ترقد بمستشفى شرق جدة منذ يوم 19 رمضان، بعد اعتداء زوجها عليها، حيث فقأ عينها وأفقدها بصرها أمام أبنائها السبعة وشرطها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، 5 منها في وجهها.
وأضافت أن شقيقتها تعاني من نزيف بالدماغ وكسور متفرقة في جسمها وحبسها في البيت، ولم يسعفها، وحاول الاعتداء على المسعفين الذين نقلوها للمستشفى.
وتابعت أنه شوه وجهها وقطع لسانها وإصبعها، لافتةً إلى أن زوج شقيقتها تغير بطريقة ملحوظة في الأشهر الأخيرة، وقام بربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وهددها بقتل أحد أبنائها عندما حاولت الهروب إلى أهلها.
#الضحية_منى_انقذوها— هُنيدة بنت صعصعة (@Free_soul2019) April 21, 2022
طالما ان القوانين مستمدة من الشريعة الاسلامية نطالب بتطبيق عقوبة " العين بالعين والسن بالسن " واقتلاع عيني المعتدي حتى تتحقق العدالة ويعم السلام و يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه اتلاف عيني زوجته ! pic.twitter.com/NmLXOzzUjH
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبة بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته. وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بصدور أمر النائب العام سعود المعجب بإيقاف المعتدي.
وكانت الجهات الأمنية تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
-
انطلاق المرحلة الثانية من ملاحقة بقايا داعش في الأنبارالكاظمي يصل الأنبار للإشراف على عمليات "الإرادة الصلبة" العراق
-
عين موسكو على ترانسنيستريا الانفصالية المولدوفيةمولدوفا تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على تصريحات حول رغبة موسكو الوصول إلى منطقة انفصالية عبر أوكرانيا العرب والعالم
-
حاكم لوغانسك الأوكرانية: قصف روسي مكثف على جميع المناطق بالمدينةالدفاع البريطانية: الهجمات الأوكرانية المضادة تعيق تقدم القوات الروسية التي لم تحقق مكاسب كبيرة في الـ24 ساعة الماضية رغم ازدياد عملياتها العرب والعالم
-
حزب الله ينشئ ورشاً للأسلحة بريف حمص بإشراف الحرس الثوريهذه المستودعات "تعتبر ثاني أكبر مستودعات أسلحة في سوريا" سوريا