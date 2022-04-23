السعودية.. توقيف زوج اعتدى بالضرب بوحشية على زوجته

في قصة مؤثرة أثارت غضب السعوديين بسبب اعتداء زوج على زوجته بطريقة وحشية في مدينة جدة، مما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة تقشعر لها الأبدان، وفي تحرك سريع من الجهات الأمنية، تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

هذا ونشرت شقيقة معنفة جدة، التي اعتدى عليها زوجها، رسالة عبر "تويتر"، تؤكد أن الزوج قام بضرب شقيقتها بآلة حادة أمام أبنائها وأفقدها بصرها، وتعرضت لكسور في الرأس والجمجمة.

#شرطة_جدة:

القبض على شخص اعتدى على زوجته بالضرب

داخل منزله.

⬇️ pic.twitter.com/I5DUaccIU5 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 23, 2022

مادة اعلانية

وأكدت أن شقيقتها ترقد بمستشفى شرق جدة منذ يوم 19 رمضان، بعد اعتداء زوجها عليها، حيث فقأ عينها وأفقدها بصرها أمام أبنائها السبعة وشرطها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، 5 منها في وجهها.

وأضافت أن شقيقتها تعاني من نزيف بالدماغ وكسور متفرقة في جسمها وحبسها في البيت، ولم يسعفها، وحاول الاعتداء على المسعفين الذين نقلوها للمستشفى.

وتابعت أنه شوه وجهها وقطع لسانها وإصبعها، لافتةً إلى أن زوج شقيقتها تغير بطريقة ملحوظة في الأشهر الأخيرة، وقام بربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وهددها بقتل أحد أبنائها عندما حاولت الهروب إلى أهلها.

#الضحية_منى_انقذوها



طالما ان القوانين مستمدة من الشريعة الاسلامية نطالب بتطبيق عقوبة " العين بالعين والسن بالسن " واقتلاع عيني المعتدي حتى تتحقق العدالة ويعم السلام و يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه اتلاف عيني زوجته ! pic.twitter.com/NmLXOzzUjH — هُنيدة بنت صعصعة (@Free_soul2019) April 21, 2022

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبة بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته. وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بصدور أمر النائب العام سعود المعجب بإيقاف المعتدي.





آثار الضرب على وجه الزوجة اثار التعنيف على الزوجة من آثار التعنيف

وكانت الجهات الأمنية تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.