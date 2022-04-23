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بأسلوب وحشي.. زوج يعنف زوجته في جدة

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آثار الضرب على وجه الزوجة
آثار الضرب على وجه الزوجة

بأسلوب وحشي.. زوج يعنف زوجته في جدة

النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء

العربية.نت - نادية الفواز

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبات بالقبض على الزوج، والذي اعتدى على زوجته، في الوقت نفسه، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن صدور أمر النائب العام سعود المعجب بإيقاف شخص قام الاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.

اثار التعنيف على الزوجة
اثار التعنيف على الزوجة

يأتي هذا الأمر بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

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وأكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

ونوه المصدر على الحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة وأن الجناية على تكوينها واستقرارها يستوجب المسائلة الجزائية، وسيتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.

من اثار التعنيف
من اثار التعنيف
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