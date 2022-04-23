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بايدن يرشح مايكل راتني سفيراً لدى السعودية

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مايكل راتني
مايكل راتني

بايدن يرشح مايكل راتني سفيراً لدى السعودية

شغل راتني عدة مناصب من بينها مساعد نائب وزير الخارجية ومبعوثاً أميركياً إلى سوريا

دبي _ العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم ترشيح مايكل راتني سفيراً للولايات المتحدة لدى السعودية.

وسبق أن شغل راتني عدة مناصب، من بينها مساعد نائب وزير الخارجية، ومبعوثاً أميركياً إلى سوريا، وقائماً بأعمال السفارة الأميركية لدى إسرائيل، ودبلوماسياً في قطر والعراق ولبنان والمغرب.

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