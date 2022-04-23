تأجيل افتتاح مطلّ البجيري في الدرعية وترقب للموعد الجديد

من المنتظر أن تعلن هيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية عن الموعد الجديد لافتتاح مشروع مطلّ البجيري المنتظر، أحد أضخم مشاريع الهيئة بعد أن تأجل افتتاح المشروع عن الموعد المقرر له في الربع الأول من العام الجاري.

وبدأت الهيئة تطوير "البجيري" المطل على حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، في منتصف عام 2020 على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، حيث يعد المشروع جزءاً مهماً من خطة هيئة تطوير بوابة الدرعية، لجعل الدرعية وجهة تاريخية وثقافية وأسلوب حياة مميز، إذ ستتميز منطقة الطعام الراقية بإطلالات مباشرة على موقع "الطريف التاريخي" المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، والرمز الفريد لتاريخ المملكة العربية السعودية العريق.

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هيئة تطوير بوابة الدرعية التي يرأسها الأميركي جيري إنزيريلو تتطلع إلى أن يكون مطل البجيري الوجهة الأولى لتناول الطعام الفاخر في السعودية حيث يتميز بموقعه المطل على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي في قلب الدرعية التاريخية مع وجود 12 علامة تجارية عالمية، منها 4 مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، جرى تصميم مبانيها حسب الطراز المعماري النجدي التقليدي.