شاهد عاصفة تسقط نخلة على سيارة.. وصاحبها يتفاجأ بتحميله الخطأ

وسط موجات الغبار التي اجتاحت مدينة الرياض ظهر مقطع فيديو لعاصفة ترابية حركت الأشجار بقوة شديدة مما أدى إلى سقوط نخلة على سيارة مواطن أثناء سيره في الشارع العام وسط ذهول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

مواطن متضرر

من جهته، نشر مواطن صورا أظهرت سقوط نخلة فوق سيارته وسط طريق عام في الرياض. وعلق على الصور قائلا: "بعد أن تجاوزت حادثة النخلة الحمد لله بخير.. قدر الله ولطف". وأضاف: أشكر كل من سأل عني، بفيض مشاعركم تجاوزت هذا الحادث.. أشكر مرور الرياض على حسن تعاونه". وتابع: "سؤالي إلى نجم لماذا تم تحميلي الخطأ بنسبة 100٪ ؟!".

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وفي السياق نفسه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة سقوط النخلة فوق السيارة. وقال ناشر الفيديو: "النخلة طاحت فوق السيارة.. بيني وبينها 3 سيارات".

نشطاء التواصل الاجتماعي

من جهتهم، أكد نشطاء التواصل الاجتماعي أنه من المفروض تعويض المواطن عما أصاب سيارته من خلال أمانة الرياض، معترضين على نسبة الخطأ التي وضعها نجم.