.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث انقلاب في المدينة المنورة

  • الخط
من موقع الحادث
من موقع الحادث

وفاة 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث انقلاب في المدينة المنورة

شاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

توفي 8 أشخاص وأصيب 43 آخرين في حادث انقلاب حافلة في المدينة المنورة.

وفي التفاصيل التي أوردها مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أحمد الزهراني، فإن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الاصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة 06:24.

بأسلوب وحشي.. زوج يعنف زوجته في جدة السعودية بأسلوب وحشي.. زوج يعنف زوجته في جدة

وشاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عائلة أوكرانية تروي مأساة 5 آلاف كيلو قطعتها للفرار من ماريوبول عائلة أوكرانية تروي مأساة 5 آلاف كيلو قطعتها للفرار من ماريوبول
اكتشف المزيد