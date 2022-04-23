وفاة 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث انقلاب في المدينة المنورة
شاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة
توفي 8 أشخاص وأصيب 43 آخرين في حادث انقلاب حافلة في المدينة المنورة.
وفي التفاصيل التي أوردها مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أحمد الزهراني، فإن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الاصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة 06:24.
وشاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.
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