السعودية.. شهامة شابين تنقذ ستينيا من الغرق

غامر شقيقان بحياتهما من أجل إنقاذ ستيني وأغنامه من الغرق، في سيول مركز وراخ بمحافظة العقيق بالسعودية، بعد تعطل مركبته وازداد تدفق السيل في الموقع، مما أدى إلى سرعة توجه الشقيقين إليه بأسرع وقت لإنقاذه وتمكنا من ذلك.
شقيقان ينقذان مسنا وأغنامه من سيلا في العقيق باستخدام صهريج pic.twitter.com/OX3BpbmIDo— Eman Salman (@EmanSal11848242) April 24, 2022
وأكد الشابان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما "أثناء مرورهما بالقرب من الرجل شاهدا السيول تحاصر مركبة، وفورًا تم إحضار الصهريج الذي كان يقوده وتم اختراق السيل لإنقاذ قائد المركبة وهو ستيني ومعه أغنامه في الصندوق الخلفي للمركبة.
وخلال الفيديو الذي وثقه رواد وسائل التواصل الاجتماعي فقد قام أحدهما بالترجل من الصهريج إلى سقف سيارة الستيني، ثم بدأ في مساعدته للانتقال للشاحنة، وبقي ممسكًا به حتى تم إخراجه إلى بر الأمان، ثم العودة لمركبته بعد انخفاض السيل قليلًا وإخراجها بما فيها من أغنام.
وواصل نشطاء التواصل الاجتماعي تقديم الشكر وعبارات الدعاء للشابين نايف عايض الغامدي (23 عامًا) وطارق عايض الغامدي (21 عامًا) وهما من أهالي محافظة العقيق.
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