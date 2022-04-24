شرطة الرياض تقبض على رجل ضرب زوجته وأولاده

بعد رواج مقطع فيديو للواقعة، أعلنت شرطة منطقة الرياض، إلقاء القبض على رجل اعتدى على زوجته وأبنائه بالـضرب.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإنه جرى إيقافه من قبل شرطة الرياض واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
يذكر أن عقوبة الضرب والسجن والجلد منصوص عليها، حيث ورد في المادة التاسعة من نظام العقوبات في المملكة العربية السعودية أن كل من يضرب أو يعتدي على شخص أقل من نفسه يعاقب بالاعتقال أو الحبس، وإذا أدى هذا الهجوم إلى وفاة أو إصابة أحد الأعضاء أو تسبب في تعطيل أنثى أو ذكر طفل، فسيتم الحكم على هذا الشخص لفترة من الوقت. يجب أن يكون شفاؤها 15 يومًا على الأقل، ما لم يتنازل المدعي عن حقه. وينطبق هذا على عقوبة الضرب باليد في السعودية. كما تعتبر جنحة الضرب البسيط الذي يقتضي الصلح أو القبض.
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