صور من السعودية.. الإفطار تحت ظلال ملكة جمال الأشجار

عاد اللون البنفسجي بجماله الأخاذ ليطغى على شوارع منطقة عسير فقد تحولت الشوارع إلى لوحات فنية.

سكان منطقة عسير وأبها خرجوا ليتشاركوا إفطارهم تحت هذه الشجرة التي تتمتع بجمال طبيعي في شكلها ولونها وحمل وسم # الجاكرندا والتي وصفت بأنها ملكة جمال الأشجار.

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وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورا للإفطار بحضرة اللون البنفسجي حيث تزهر هذه الأشجار في إبريل وتستمر في التزهير حتى بداية الصيف.

كما احتفى أهالي عسير بجمال الجاكرندا بالعديد من اللقطات لهذه الشجرة التي تناثر منها أوراق البنفسج.

وتضفي تلك الأشجار بجمالها ورائحتها العطرة في حدائق وشوارع وطرقات وميادين أبها بُعدًا جماليًا يسر الناظرين، ‏كما تعد من أجمل أشجار العالم ذات الزهور البنفسجية الزاهية التي تتخذ شكل حمائم مجتمعة في مظهر فريد وجذاب، إضافةً إلى أنها تُشكل طيفًا زاهيًا على جمال الطبيعة في المدينة واعتدال مناخها المناسب لمثل هذه الأشجار، إذ تكتسي أغصانها الكثيفة أزهارًا بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها أرجاء المكان.

من جهته نشر أستاذ علوم الغابات بجامعة الملك سعود والخبير البيئي الدكتور إبراهيم عارف على حسابه الرسمي في تويتر صور الجاكرندا، موضحاً أن هذا النوع مستورد منذ 40 سنة وقد تأقلمت البيئة المحلية على هذا النوع من الأشجار وأصبح أيقونه منطقة عسير وبالأخص أبها وبدأت مناطق أخرى بالجزء الجنوب الغربي في زراعتها وتتميز الجاكرندا بسرعة النمو.

يذكر أن أمانة عسير قد قامت بزراعة ٢٥ ألف شجرة للجاكراندا. وقال أمين المنطقة وليد الحميدي إن أمانة منطقة عسير زرعت ما يُقارب ٢٥ ألف شجرة للجاكراندا؛ مما شكل هويةً مميزةً وطيفًا زاهيًا لمدينة أبها لواحدةٍ من أفضل الأشجار والأكثر ظلالاً ونموًا وجمالاً، وتستمر في الأزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد نزول المطر.

وأضاف "عملاً بمبادرات ولي العهد الخاصة بالتشجير فقد زرعت أمانة المنطقة مليون وردة موسمية في عدة مواقع بالمدينة"، لافتًا إلى أن شجرة الجاكراندا ولونها البنفسجي الزاهي ستزين شوارع المدينة وحدائقها خلال فصلي الربيع وبداية فصل الصيف.