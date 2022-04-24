مشاهد لتساقط الثلوج في أبها.. اكتست بالأبيض

هطلت أمس السبت أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج والبرد على شمال مدينة أبها ومركز بللحمر وبيحان في السعودية، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
كما وثقت مشاهد جريان الأودية بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت مع حبات من البرد، التي ملأت الشعاب والأودية، وغطت طريق سديرة شرق الطائف في السعودية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: القصيم، وحائل، والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.
تأتي هذه المرحلة الماطرة على المنطقة، استعداداً لموسم الصيف المعتدل على أهالي المنطقة وزوارها.
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