يقدم جوائز مادية.. مهرجان أفلام السعودية يفتح باب التسجيل

أطلق مهرجان أفلام السعودية يوم أمس التسجيل بمشاريع الأفلام في سوق الإنتاج، حيث يستمر القبول لمدة 20 يوما، تنتهي في 15 مايو المقبل، ويأتي سوق المهرجان هذا العام مختلفاً عن الدورات السابقة، حيث يقام في القاعة الكبرى لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وستتمكن الجهات المشاركة والتي يفوق عددها 24 جهة رسمية وشركات إنتاج محلية وعالمية من عرض خدماتها وبرامجها لصناع الأفلام السعوديين.

ويفتتح سوق الإنتاج من اليوم الثاني للمهرجان لأكثر من عشر ساعات، حتى ختام السوق. ويتمكن صناع الأفلام من مناقشة الشركات وعرض مشاريعهم بشكل مباشر على المشاركين، كما يقدم مهرجان هذا العام جوائز دعم بقيمة 150 ألف ريال، مقسمة كالتالي: 100 ألف ريال لأفضل مشروع لفيلم روائي طويل، و50 ألف ريال لأفضل مشروع فيلم قصير، كما يقدم عدد من الشركات دعمه المباشر للمشاريع.

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كما تعمل سوق الإنتاج في هذه الدورة الثامنة على تنظيم برامج ثقافية، تلقي الضوء على مختلف نواحي الإنتاج وصناعة الأفلام في السعودية، ومنها 3 جلسات حوارية؛ يقدمها (صندوق التنمية الثقافي، ونيوم، ومؤسسة البحر الأحمر)، ويقيم 2 ماستر كلاس عن حقوق الملكية الفكرية وبناء مواقع التصوير.

هذه الشروط

وعن شروط المشاركة بمشاريع الأفلام في سوق الإنتاج، قال مدير السوق عبدالجليل الناصر بأن التقديم سيكون إلى (المنتج، والكاتب، والمخرج) ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويسمح للمتقدم بالمشاركة بأكثر من دور وأن يحتوي التقديم على مشروع نص متكامل حتى لو كان في صورته الأولية، على أن يكون لمشروع فيلم روائي طويل أو قصير، ويمكن الوصول إلى الشروط والتسجيل عبر موقع المهرجان الإلكتروني: www.saudifilmfestival.org



يذكر أن مهرجان أفلام السعودية يقام بتنظيم من جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وتقام الدورة الثامنة للمهرجان في مركز إثراء بالظهران في الفترة 2 إلى 9 يونيو 2022م