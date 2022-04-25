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السعودية.. تغريم شركات عمرة لتقصيرها في خدمة المعتمرين

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السعودية.. تغريم شركات عمرة لتقصيرها في خدمة المعتمرين

وزارة الحج والعمرة تؤكد أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن

العربية.نت - مريم الجابر

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أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عقوبات بحق 10 شركات عمرة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال سعودي على كل شركة، وذلك لتقصيرها وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، تمثلت أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.

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وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وذلك من خلال الاستمرار في أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتعامل مع بلاغات المعتمرين، سعياً منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وحفاظاً على سلامتهم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما دعت جميع ضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات، أو اختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على حقوقهم وضمان تقديم الخدمة لهم.

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