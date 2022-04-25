إنشاء مراكز "داون تاون" في 12 مدينة سعودية.. مصادر تكشف

كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت" عن مشاريع جديدة في السعودية تهتم بإنشاء مراكز وسط المدينة "داون تاون" تجارية وسكنية في 12 مدينة داخل المملكة.
وأوضحت أنه يتم العمل في الأثناء على تجهيز المخططات والتحضير لتلك المشاريع، التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
كما تهدف مشاريع الـ"داون تاون" لتحريك البيئة التجارية في مدن السعودية، عبر توفير أنشطة متنوعة ومرافق خاصة للتدريب والتطوير في تلك المراكز، بناء على مكتسبات كل مدينة في المملكة، سواء في الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو التراثية.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه السعودية حراكاً اقتصادياً ضخماً بفضل إطلاق العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في مختلف المناطق، مع تأسيس المزيد من الهيئات الملكية والتطويرية لعديد من المدن في المملكة، والتي ساهمت في حوكمة أعمال التطوير وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع رفع كفاءة العاملين فيها.
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