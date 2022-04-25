خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لماكرون، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لماكرون أيضاً.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لماكرون، ولشعب الجمهورية الفرنسية المزيد من التقدم والرقي.

بين 57.6 و58.2%

يذكر أنه أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون الأحد رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع.

وحصد ماكرون الوسطي ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، وفق تلك التقديرات.

فيما راوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%، بحسب فرانس برس.