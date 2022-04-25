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فتاة تتنكر بزي عسكري في الرياض.. والشرطة تقبض عليها

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فتاة تتنكر بزي عسكري في الرياض.. والشرطة تقبض عليها

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

بعد تحديد هويتها قبضت شرطة منطقة الرياض الأحد على فتاة ظهرت في مقطع فيديو منتحلة صفة غير صحيحة.

وأوضحت أن المتورطة ارتدت زياً عسكرياً خاصاً بأحد القطاعات الأمنية.

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كما أضافت أنه جرى إيقافها واستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

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