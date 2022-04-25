فتاة تتنكر بزي عسكري في الرياض.. والشرطة تقبض عليها

بعد تحديد هويتها قبضت شرطة منطقة الرياض الأحد على فتاة ظهرت في مقطع فيديو منتحلة صفة غير صحيحة.

وأوضحت أن المتورطة ارتدت زياً عسكرياً خاصاً بأحد القطاعات الأمنية.

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كما أضافت أنه جرى إيقافها واستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.