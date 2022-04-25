ضربتها صاعقة.. فيديو لإبل نافقة على طريق رملي بالسعودية
الفيديو انتشر بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط حزن كبير
بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قطيعا من الإبل نافقة على طريق رملي في السعودية، تبينّ أن صاعقة رعدية، ضربت غرب محافظة عفيف، وأدت إلى نفوق 5 جمال.
ويبدو أن الصاعقة ضربت محيط حظيرة الابل هذه، وسط هطول الأمطار والزوابع، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق".
فيما تناقل العديد من المغردين على تويتر المقطع، معربين عن حزنهم لما لما ألم بتلك المخلوقات.
يشار إلى أن محافظتي عفيف ومهد الذهب، تشهد أمطارا متفرقة منذ الخميس الماضي، حيث أكد المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أنه أصدر تنبيها توقع فيه حدوث رياح نشطة وسحب رعدية وتدني في مدى الرؤية على مناطق عدة في المملكة.
كما توقع المركز أيضاً استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، على عدة مناطق، تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير والباحة.
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