مشاهد مهيبة.. مياه الأمطار تغمر مساحات شاسعة من مهد الذهب

أدى هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مهد الذهب في المدينة المنورة - غرب السعودية- أمس الأحد، إلى جريان السيول على مساحات شاسعة من الطرق حيث وثقت مقاطع نشرها المصور الضوئي أسامة الحربي مشاهد مهيبة لا توصف.

وفي فيديو نشره الحربي، تظهر شاحنة انقلبت على جانبها في سيل وادي الجريسية شمال المدينة إثر هطول الأمطار الغزيرة.

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احتجاز وسقوط بعض السيارات

في مواقع متفرقة من #مهد_الذهب

بعد الأمطار الغزيرة ⛈



وادي الجريسية الآن pic.twitter.com/xg1at3KOVv — أسامه الحربي (@osamafilm) April 24, 2022

مادة اعلانية

كما أوضح المقطع المصور وقوف عدد من المركبات والمارة على جانبي الوادي في محاولة لإنقاذ الشاحنة المحتجزة بسبب المياه الغزيرة.

أمطار غزيرة وسيول

شمال #مهد_الذهب القريب

هذه اللحظات ..



خيييير من الله ♥️ pic.twitter.com/R6LcjhXiRf — أسامه الحربي (@osamafilm) April 24, 2022

هذا وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع للأمطار وجريان السيول بشكل كبير ووصفوا المناظر بالمهيبة، داعين الله أن يجعله صيبا نافعا للبلاد.

مشهد تاريخي لايوصف 🚁



مساحات شاسعة تغمرها مياه السيول

شمال محافظة #مهد_الذهب القريب

نهار اليوم ..



مشهد يؤرخ ♥️ pic.twitter.com/3D0UXc9WAB — أسامه الحربي (@osamafilm) April 24, 2022

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.