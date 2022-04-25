مشاهد مهيبة.. مياه الأمطار تغمر مساحات شاسعة من مهد الذهب

أدى هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مهد الذهب في المدينة المنورة - غرب السعودية- أمس الأحد، إلى جريان السيول على مساحات شاسعة من الطرق حيث وثقت مقاطع نشرها المصور الضوئي أسامة الحربي مشاهد مهيبة لا توصف.
وفي فيديو نشره الحربي، تظهر شاحنة انقلبت على جانبها في سيل وادي الجريسية شمال المدينة إثر هطول الأمطار الغزيرة.
⚠️— أسامه الحربي (@osamafilm) April 24, 2022
احتجاز وسقوط بعض السيارات
في مواقع متفرقة من #مهد_الذهب
بعد الأمطار الغزيرة ⛈
وادي الجريسية الآن pic.twitter.com/xg1at3KOVv
كما أوضح المقطع المصور وقوف عدد من المركبات والمارة على جانبي الوادي في محاولة لإنقاذ الشاحنة المحتجزة بسبب المياه الغزيرة.
أمطار غزيرة وسيول— أسامه الحربي (@osamafilm) April 24, 2022
شمال #مهد_الذهب القريب
هذه اللحظات ..
خيييير من الله ♥️ pic.twitter.com/R6LcjhXiRf
هذا وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع للأمطار وجريان السيول بشكل كبير ووصفوا المناظر بالمهيبة، داعين الله أن يجعله صيبا نافعا للبلاد.
مشهد تاريخي لايوصف 🚁— أسامه الحربي (@osamafilm) April 24, 2022
مساحات شاسعة تغمرها مياه السيول
شمال محافظة #مهد_الذهب القريب
نهار اليوم ..
مشهد يؤرخ ♥️ pic.twitter.com/3D0UXc9WAB
إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
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