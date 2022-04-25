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مشاهد مهيبة.. مياه الأمطار تغمر مساحات شاسعة من مهد الذهب

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مشاهد مهيبة.. مياه الأمطار تغمر مساحات شاسعة من مهد الذهب

العربية.نت - نادية الفواز

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أدى هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مهد الذهب في المدينة المنورة - غرب السعودية- أمس الأحد، إلى جريان السيول على مساحات شاسعة من الطرق حيث وثقت مقاطع نشرها المصور الضوئي أسامة الحربي مشاهد مهيبة لا توصف.

وفي فيديو نشره الحربي، تظهر شاحنة انقلبت على جانبها في سيل وادي الجريسية شمال المدينة إثر هطول الأمطار الغزيرة.

كما أوضح المقطع المصور وقوف عدد من المركبات والمارة على جانبي الوادي في محاولة لإنقاذ الشاحنة المحتجزة بسبب المياه الغزيرة.

هذا وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع للأمطار وجريان السيول بشكل كبير ووصفوا المناظر بالمهيبة، داعين الله أن يجعله صيبا نافعا للبلاد.

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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