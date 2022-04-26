بيشة تتشح بالبياض في بردية استثنائية

اتشحت مدينة بيشة جنوب السعودية بالرداء الأبيض بعد موجة من الثلوج التي فرشت رداءها الأبيض على الأرض في حين تداول نشطاء التواصل الاجتماعي جماليات المواقع التي هطلت عليها الأمطار عبر وسم #بيشة وتركزت الأمطار غرب بيشة وأظهرت مقاطع الفيديو احتفاء أهالي بيشة بالزائر الأبيض وتواصل الدعوات من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم نفعها كافة أرجاء المملكة وأظهرت مقاطع الفيديو السيول والمواقع الطبيعية في بيشة وهي تتحلى بالبياض من جهته رصد الإعلامي محمد الربيعان جماليات المواقع التي وثق فيها جماليات اللون الأبيض في كافة منتزهات بيشة كما نشر المصور الضوئي فلاح بن ناجي أجمل الصور التي توثق تأثير الثلوج على جمال المواقع.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، مع فرصة لتكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة وغربها.







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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج