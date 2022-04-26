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مباحثات سعودية بريطانية حول القضايا الإقليمية والدولية

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الأمير محمد بن سلمان وبوريس جونسون في الرياض (أرشيفية من فرانس برس)

مباحثات سعودية بريطانية حول القضايا الإقليمية والدولية

دبي - العربية.نت

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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي طاقة اقتصاد توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي

وبحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما استعرضا الجهود المبذولة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

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