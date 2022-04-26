منذ 45 عاما.. "السوبيا" مشروب تتناقله عائلة المنابري من جيل لجيل

في مدينة جدة بحي الشرفية تحديداً، تجد محل سوبيا الذي تجاوز عمره الأربعة عقود، ينسج القصص عبر عمره الطويل بعد أن توارثته عائلة المنابري، حتى الجيل الحالي.

وأثناء حديثه مع "العربية.نت"، كشف عمرو المنابري تفاصيل قصة ارتباط عائلته بالسوبيا، وقال: "كانت البداية مع والد جدي عقيل المنابري منذ أكثر من ١٠٠ عام في مكة المكرمة بجانب الحرم المكي، حين اعتاد حمل إبريق ضخم من النحاس صنع خصيصاً للمحافظة على برودة المشروب طوال اليوم. وبعدها أتى جدي عمر الذي كان ضمن طاقم الطباخين في قصر الملك فيصل، ثم امتلك مطعما يقدم جميع المأكولات من الحلويات والمشروبات الشعبية أمام الحرم المكي".

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وهكذا أتى والد عمرو، فوزي الذي رافق منذ نعومة أظافره الجيل الذي سبقه، وعمل وهو ابنا لست سنوات وتعلم جميع أسرار المهنة وأتقنها باحتراف. وأشار المنابري إلى أن والده انتقل إلى جدة لإكمال دراسته إذ عمل بأرامكو، إلا أنه لم يفارق مكة المكرمة لاسيما خلال المواسم المهمة للبيع كشهر رمضان المبارك وشهر ذي الحجة.

وتعتقد عائلة المنابري أن أفضل إعلان يقدمه البائع هو إظهار عراقة تاريخ الشراب الذي يبيعه، عبر محافظته على الطعم اللذيذ المقدم بطرق ومقاييس تتغير بشكل ملحوظ لمجاراة العصر الحديث. وأضاف بحديثه: "اشتهرت المشروبات الحجازية بحلو مذاقها وإقبال الصغار والكبار عليها طوال العام خصوصاً في شهر رمضان المبارك وذلك لزيادة احتياج الجسم للسوائل وفوائدها الصحية العديدة".

وشدد عمرو على أن والده مثّل بالنسبة لهم الحكمة، إذ اتسم بنظرة مستقبلية متطورة تجسدت في زيادة عدد الأصناف وطرق البيع. وقال: "كان يأخذنا منذ صغرنا إلى المحل ويعلمنا أسرار المهنة لإتقانها مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والحرص الأكيد على تقديم الأفضل والاستمرارية للأجيال القادمة، كان رحمة الله عليه متذوقا ومبتكرا للنكهات بالدرجة الأولى ومن أجل الخروج عن المألوف والتميز بالأفضلية، لم يكن الشعير هو المكون الرئيسي في أحد إنجازاته لشراب سوبيا الدخن البلدي اللذيذ".

وتتميز سوبيا المنابري المكاوي بتقديم المشروبات الحجازية الشعبية الأولى طوال العام مع التفرد المستمر للطعم اللذيذ والجودة العالية في انتقاء مكونات مشروباتها الطازجة.