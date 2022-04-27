عساكر يكشف لـ"العربية.نت" حقائق في التاريخ السعودي

غاص في أعماق تاريخ السعودية، وبحث في أحداثها، وسطر ضمن مسيرته العديد من المؤلفات التي تخص تاريخ وتراث الدولة السعودية، كما قام بتحقيق عدد من المخطوطات والوثائق من التراث العربي ومن تراث أمراء وعلماء منطقة نجد والدولة السعودية.

الباحث والمؤرخ السعودي "راشد بن محمد العساكر" الذي تخرجت من الثانوية العامة من القسم العلمي، واتجه لمجالسة العلماء والأخذ عنهم وعلى رأسهم حمد الجاسر، وإبراهيم بن عثمان، وعبد الله بن خميس والدكتور عبدالله الشبل، وغيرهم من المهتمين بتاريخ السعودية.

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قصة كفاح ومسيرة عطاء سطرها "العساكر" ليلتحق بقسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واصل التعليم فحصل على الماجستير وكانت الأطروحة عن منفوحة وتاريخها، ثم التحق بجامعة الملك سعود وحصل على الدكتوراه من قسم التاريخ وكانت الرسالة عن الحياة العلمية في مدينة الرياض.

"العربية.نت" لها وقفة واسعة مع "راشد العساكر" لتحاوره عن حياته ومسرته التي سطرها على مدار عقود مضت، ليكشف عن حقائق وأحداث غابت عن المهتمين والمقربين .

- لماذا اخترت تخصصك ودراستك للدكتوراه في هذا المجال؟

كان الميل بعد مرحلة الثانوية هو الاتجاه للطيران الحربي، حيث قمت بتشجيع بعض الزملاء للاتجاه له وبالفعل اتجهوا له ولا زالوا، وعملت أيضا على تأليف كتاب عن الطائرات الحربية وأنواعها، إضافة إلى مشاركاتي في بعض المسابقات الخارجية، إلا أن ضعف البصر هو الذي حال بيني وبين دخولي لمجال الطيران الحربي، ولكن في الوقت ذاته كانت لدي حب للقراءة منذ الصغر ولاسيما المجال التاريخي ثم شجعني على هذا الاتجاه في ذلك الوقت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك شيخنا الشيخ ابراهيم بن محمد بن عثمان – رحمه الله – حتى أصبحت محبة التاريخ ولاسيما تاريخ المملكة العربية السعودية هي المفضلة بالنسبة لي.

الاهتمام بتاريخ السعودية

- متى بدأ اهتمامك بتاريخ المملكة العربية السعودية ونجد؟

قبل الثانوية العامة كنت أدون ما أسمع أو بعض ما أقراء في المفكرة الشخصية التي رافقتني منذ الطفولة، ومنذ عام 1990م/1411هـ بدأت أولى المراحل في قراءة تاريخ السعودية وتحديداً تاريخ نجد، فكنت أقرأ على أحد أقاربي من كبار السن اثناء سكنه في بيت والدي كل يوم كتاب (عنوان المجد في تاريخ نجد) للمؤرخ عثمان بن بشر المتوقي عام 1290هـ وفي الوقت نفسه كان لدي كتاب الشيخ عبدالله بن خميس رحمه الله المسمى (معجم اليمامة) ويقع في مجلدين، حيث قمت باختصاره للمواقع الواردة حول الرياض والدرعية وفي منطقة نجد، فاستفدت من الأحداث التاريخية وربطها بالمواقع التي حدثت بها، وهذا ما شجعني فيما بعد بالبحث والسؤال حول تاريخ نجد في تلك الحقب التاريخية.

- ما هو أهم قرار اتخذه الدكتور راشد في حياته؟

لعل من أهمها مواصلة البحث التاريخي وتقديمة على ما سواه من المجالات الأخرى، رغم المغريات التي قد يواجهها الإنسان في حياته.

تأسيس الدولة السعودية

- حدثنا عن تأسيس الدولة السعودية؟

قيام الدولة السعودية الأولى وتأسيسها منذ عام 1139هـ/1727م يعد أهم حدث تاريخي ألقى بظلاله على الجزيرة العربية، بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم تكن الجزيرة العربية تعرف تحقيق الأمن إلا في ظل هذه الأسرة السعودية، وقادتها و بمشاركة أبنائها المخلصين.

- ما الهدف الذي تطمح له من خلال اهتمامك بتاريخ السعودية؟

أظن هدف أي باحث ولاسيما في البحث التاريخي عموماً، هو تلمس الحقيقة التاريخية والبحث عنها وتحقيقها وكشفها، وتزداد الأهمية أيضاً في عصرنا الحالي باهتمام القيادة العليا في بلادنا بتاريخنا وتراثه

- من هي المرأة في الجزيرة العربية؟ وكيف تكمن أهميتها؟

المرأة شريكة للرجل في الوجود الإنساني، لكن في الجزيرة العربية ساهمت في التنشئة الفاعلة، وتكمن أهميتها في وجهة نظري أنها تحملت أعباء مضاعفة، وذلك بعد قيام الدولة السعودية الأولى، وتمثلت أعباءها في فقد الزوج أو الأب أو العائل في مرحلة عملية بناء الدولة، فساهمت بصبرها وتسخير ما لديها لأسرتها ورعايتهم في المقام الأول، وبالتالي خرجت أجيال من الأسماء المضيئة في مسيرتنا الحضارية للدولة السعودية بمراحلها المختلفة ولا زالت حتى اليوم.

رفع الوعي

- بالنسبة للمجتمع السعودي في وقتنا الحالي، كيف ترى أهمية رفع الوعي بتاريخ الجزيرة العربية؟

التاريخ هو مجموعة أحداث وتراكمات السنين يستلهم منها الإنسان العبرة، فالجيل الحالي من المجتمع السعودي يدرك أن الآباء عانوا في حياتهم المعيشية والاقتصادية والأمنية حتى تغلبوا على المصاعب في ظل توحدهم تحت قيادة واحدة وبالتالي إدراك الأبناء والأجيال لتلك المرحلة المهمة سيساهم وبقوة في نقل التجارب والأحداث والعبرة للأجيال الجديدة والعزيمة في بناء المستقبل والحفاظ على بلادهم وأمنهم بكل السبل.

- ماهي توصياتك التي تقدمها للجهات ذات العلاقة للعمل على رفع مستوى الوعي لدى الجيل الحالي بتاريخ الدولة السعودية؟

المهم لدينا هي الهمة، فإذا تحققت الهمة والإخلاص فستتحقق بلوغ الغاية وتبرز بشكل تفاعلي في المجتمع طال الوقت أم قصر، ولكن المريح في الأمر أن قيادتنا الحكيمة ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لديها آمال كبيرة في دفع المسيرة التاريخية للنواحي الإيجابية في عهدنا الحاضر والمستقبل بإذن الله.

- إذا أردنا العودة الى الوراء والتحدث عن الدولة السعودية الأولى، هل لكم أن تخبرونا كيف كانت حالة المعيشة فيها؟

ببروز العملية التوحيدية التي سعى لها الإمام محمد بن سعود منذ بدأ التأسيس عام 1139هـ/ 1727م ظهرت مرحلة جديدة من مراحل البناء، فأول عملية هي بسط الأمن في أرجاء البلاد حتى اكتملت في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ثم ابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز فأصبح التحول كبيراً خلال تلك المرحلة من حيث المستوى المعيشي الجيد، فانعكست على واقع الحياة من حيث السكن والملبس والبناء حتى غدت العاصمة السعودية – الدرعية- من أغنى وأبرز البلدات في الجزيرة العربية ليس من الناحية السياسية فحسب بل من الناحية العمرانية والعلمية والاجتماعية .

مصالح المجتمع

- هل هناك عادات كانت تطبق على مستوى الحكام في الدولة السعودية الأولى والمجتمع واستمرت حتى الآن ماهي؟

العادات هي جزء من المجتمع المتآلف فيه والمتفق عليه عرفياً وإن كانت جزء من تكوينه نظراً لهويته الإسلامية والدينية لكن في الدولة السعودية الأولى برز عامل مهم وهو النظر في مصالح المجتمع ولم ينظر للمصلحة الشخصية فتطبيق نظام العدل والاحترام بين أفراد الأسرة وتقدير الكبير للصغير واحترام الصغير للكبير هي مما استمرت مطبقة حتى يومنا هذا بالنسبة للأسرة المالكة.

- من أبرز عالم مر في المنطقة النجدية وكان له تأثير كبير على المستوى المحلي؟

لعل أبرزهم وأشهرهم الشيخ العلامة أحمد بن عطوة الحنبلي المتوفى عام 948هـ واتجه للطلب العلم من الشام ورجع إلى نجد فدرس في العيينة والدرعية وغيرها، فتخرج على يديه العشرات من طلاب العلم وبالمثل الشيخ العلامة الفقيه المتبحر عثمان بن قائد النجدي المتوفي عام 1097هـ واتجه للرياض ثم استقر في مصر، وتولى الريادة العلمية للحنابلة وله مؤلفات سبق غيره بها ككتابه التوحيد وكتابه نجاة الخلف في اعتقاد السلف وهو أبرز وأقوى علماء نجد قاطبة الذين مروا في المنطقة وأطلقت عليه ابن تيمية النجدي.

- ما حقيقة انتشار الشرك قبل بدأ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؟

هذا الأمر بولغ فيه كثيراً بل أصبح خرافة من الخرافات عند الحديث عن ذلك فقد ساهم حسين بن غنام ومن جاء بعده في نشر ذلك وكتب كتابه الذي قيد فيه بعض الحوادث والمسمى (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام) بحيث كان كتابه مدحاً خالصاً للشيخ محمد بن عبد الوهاب كونه الذي أمره بكتابته بل بالغ في ذلك حتى صور أن الجزيرة العربية كلها تعبد القبور والأشجار والأحجار وهذا كذب وافتراء، وفي نفس الوقت تغاضى عن انعدام الأمن وجهود الإمام محمد بن سعود في اعادة توحيد البلاد وتأمينها وتجاهل استشهاد أبناء الإمام محمد وهما ( فيصل وسعود ) بل وصف الإمام محمد بن سعود بأنه كان في الجاهلية قبل أن يأتي له محمد بن عبدالوهاب، وأظهر ابن غنام لغة الجهلة في التعميم، ولكن إن وقع شيء من ذلك من فرد أو فردين فلا يعمم على الجميع، فالشاذ لا حكم له.

قيام الدولة السعودية الأولى

- من هو الباعث الحقيقي على قيام الدولة السعودية الأولى؟

الباعث الحقيقي على قيام الدولة السعودية الأولى هو باعث سياسي وأمني في المقام الأول وليس ديني كما صوره ابن غنام ومن أخذ عنه، فالمجتمع منذ دخول الإسلام وهو مطبق للشرائع وأركان الإسلام فليس هناك دين مفقود، ولكن هناك أمن مفقود.

فالأصل في قيام الدولة سياسي وأمني وتعود أسبابه و شرارته إلى أنه في عام 1146هـ/1733م كان أمير الرياض دهام بن دواس آل شعلان وهو أميراً بالوكالة فيها كونه طرد من قبل أبناء عمه في منفوحة بعد مقتل أخيه الأمير عبدالله ولجأ دهام إلى الرياض وكانت أخته ( هيا ) متزوجة من أسرة آل زرعه وهم من بني حنيفة، فعند مقتل الأمير ابن زرعه خلى عرش الرياض فاستغله دهام كونه أخته هي زوجة الأمير فاعتلى الإمارة فقام أهل الرياض عليه في قصر الحكم وحاصروه فاستفزع دهام بن دواس بالأمير محمد بن سعود في الدرعية وكانت علاقاتهم حسنة، فأرسل الأمير محمد بن سعود جيشاً للرياض بقيادة أخيه مشاري، وتمكن من تثبيت الحكم لدهام بن دواس، ومكث الأمير مشاري عدة أشهر في الرياض بسبب ذلك.

وبعد سنوات حاول دهام بن دواس أن ينتقم من أبناء عمه في منفوحه كونهم طردوه منها، ومحاولته للسيطرة على مقاليد الحكم بها، عندئذ قام أهالي منفوحة بالذهاب إلى الأمير محمد بن سعود وطلبوا الحماية كون الأمير هو الذى ثبت دهام وجعله أميراً للرياض عندئذ أرسل الأمير لدهام محذراً من تصرفاته فلم يقبل دهام بل هاجم منفوحه، فتدخل الأمير محمد بن سعود وجاء بجيش لنجدة حلفائه فاشتعلت نار الحرب بين الدرعية والرياض قرابة ثماني وعشرين عام، وهذا الباعث الأساسي للحرب وترتب عليها تقوية الدولة والتغلب على الرياض ثم ضمت كثير من البلدان بعد ذلك وذكرت تلك الأسباب فى كتابي الذي كان أصله رسالة علمية عن منفوحة في عهد الدولة السعودية الأولى .

وكل هذه الأحداث والوقائع لم تحدث مثلاً بأن في الرياض قبر أو صنم دعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب لإزالته أو أن هناك شركيات تمارس.