محمد عبده يكشف تفاصيل عن حياته الخاصة: ثروتي الحقيقية "11 ملياراً"
ذكر أنه يمتلك العديد من العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وفي أوروبا والفلبين
استضاف برنامج مراحل الذي يعرض على شاشة قناة (SBC) السعودية الفنان محمد عبده، وأجرى معه حواراً صريحاً كشف فيه الفنان المعروف عن بعض تفاصيل حياته الخاصة، مما أثار حالة من الجدل على بعض تصريحاته.
السؤال الذي شهد التفاعل الأكبر هو عندما أجاب الفنان السعودي الكبير عن حجم ثروته قائلاً في بداية الإجابة: ثروتي تقدر بـ11 ملياراً. ليذكر بعدها أسماء أولاده البالغ عددهم 11، مشيراً إلى أنهم هم الثروة الحقيقية.
وأضاف محمد عبده أنه يمتلك العديد من الاستثمارات عربياً وعالمياً؛ حيث ذكر أنه يمتلك العديد من العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وفي أوروبا والفلبين.
التجارة والعقارات
وتحدث محمد عبده عن والدته وقال إنها لم تكن مقتنعة بالفن والغناء وطالبته بالعمل في مجال ثانٍ بالتوازي مع الغناء فقام بالعمل في التجارة والعقارات، وأكد أن والدته هي من كانت توجهه وتنصحه وترشده.
وحول أغنية «قصة التائهين» قال إنه ذهب لتسجيل الأغنية وعندما تم تجهيزها للبث تم إيقافها من قبل الوزير جميل الحجيلان، مضيفاً أنه ذهب وقابل الوزير وأصر على عرض الأغنية، مشيراً إلى أنه ذهب من جدة للرياض وقام بتسجيل الأغنية وتم عرضها.
وبالحديث عن الحفلة التي ندم محمد عبده على تقديمها أوضح أن حفلة له في تونس تم إلغاؤها بسبب وفاة صديق عزيز عليه تأجلت لمدة أسبوع وتم إلغاء التذاكر للحفل وعند العودة لإحياء الحفل كان عدد الحضور قليلاً وهذا الأمر أزعجني.
مؤامرة في إحدى مناسبات الزواج
واستعاد ذكرياته مع أغنية «مقادير» قال إنها عرضت عليه ورفضها، وتعرض لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.
ووصف محمد عبده لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» بالمسروق، واللحن الذي قدمه الراحل أبو بكر سالم «يا بلادي واصلي» بأنه أقل من أن يكون إرثاً وطنياً مشابهاً.
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