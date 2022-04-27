"إثراء" يعايد زوّاره عبر باقة من الفعاليات المتنوعة احتفاء بعيد الفطر

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن إطلاق سلسلة من البرامج والفعاليات احتفاء بعيد الفطر السعيد، وذلك عبر باقة متنوعة من الفعاليات لمختلف الفئات العمرية، حيث سيخوض الزوّار تجربة تفاعلية عائلية فريدة من نوعها، وذلك ضمن الاحتفالات المُبهجة التي يطلّ بها "إثراء" على زوّاره عبر محطات مشوقة تُعيد لهم بهجة وفرحة العيد من خلال بثّ برامج جاذبة متنوعة، وذلك على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد في الفترة من 2-4 شوال 1443 ه (الموافق 5-3 مايو 2022م).

وستشهد حدائق "إثراء" عرض مجموعة مُختارة من شريط ذكريات الزمن الجميل، كما يقدّم المركز فعاليات بعنوان "سيرك العيد" في واحة المعرفة، إذ تلتقي الموسيقى والفنّ بطابع مُغاير، في حين سيمنح "إثراء" لزوّاره فرصة التعرف على معرض "عيد وتهاويد" والذي يعد معرضًا بحثيًا يمزج بين الأغاني الشعبية والذكريات للأمهات والأطفال.

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فيما سيكون عُشاق الموسيقى العربية على موعد مع الفنّان أكرم المطر الحاصل على الجائزة الوطنية للثقافة في قسم الموسيقى لعام 2021، في أمسيات غنائية يقدّمها على خشبة مسرح "إثراء"، بصحبة المايسترو خليفة زيمان الحاصل على وسام الكفاءة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

واستكمالًا لجملة البرامج التي أعدّها "إثراء" خصيصًا لعيد الفطر، فإنّ برنامج "كورال العيد" يستهدف العائلات لصُنع موسيقى مختلفة، كما تصاحبه فرصة استحداث وصلات غنائية جماعية، إلى جانب الإعلان عن "لحظة العيد" التي يرافقها عرض عالمي مميّز يُعرض للمرة الأولى في حدائق إثراء، حيث ستجوب بها عربات مليئة بالقصص والألعاب مع أنغام الموسيقى الممزوجة بعبق الماضي الذي يعكس الثقافة المتجذّرة والتاريخ الأصيل.

وضمن باقة الفعاليات سيأخذ المركز زوّاره برحلة شيّقة، كنافذة يطل بها الزائر على كافة الفعاليات التي تُثري أنماط التنوّع منها: "تحت ظلّ شجرة الحلوى" والتي تهدف إلى تخليد ذكرى مع أفراد العائلة بصورة أو حوار أو رسالة، وفي مشهد مُغاير سينطلق المشاركون من الزوّار في "مسيرة موسيقية" استعراضية مليئة بالأزياء الملونة والآلات الموسيقية لتعبّر عن بهجة العيد.

وفي السياق ذاته، سيُلهم عيد "إثراء" روّاده الصغار بتقديم مجموعة من البرامج الترفيهية التي ستقدم بطابع تشويقي كبرنامج "حرفٌ حرف" الذي يهدف إلى تهجئة الكلمات العربية بثلاثة مستويات مختلفة، كما سيفتح المركز أبوابه لنثر بهجة العيد عبر استلام حقيبة أدوات خاصّة للأطفال؛ لتمكينهم من صناعة طائرة ورقية تحلّق في سماء "إثراء" وسط تحديات بين الأصدقاء والعائلات.