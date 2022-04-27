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"قطوفها دانية" برنامج بـ 5 لغات لقاصدات المسجد الحرام

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برنامج قطوفها دانية
برنامج قطوفها دانية

"قطوفها دانية" برنامج بـ 5 لغات لقاصدات المسجد الحرام

البرنامج يقدم عبر اللغات "الإنجليزية- الأوزبكية- الأوردية- التركية- الفرنسية"

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

نفذت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، ممثلة بالإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، برنامج قطوفها دانية لقاصدات المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة القيم الرمضانية.

جانب من برنامج قظوفها دانية
جانب من برنامج قظوفها دانية

وأبانت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، دلال فلاتة، أن البرنامج يهدف إلى تهيئة القاصدات وحثهم على استغلال الأوقات والاستزادة من الأجر والطاعات، كما يتم ذكر فضل العشر الأواخر وآداب الاعتكاف، وذلك بعدة لغات، وهي (الإنجليزية- الأوزبكية- الأوردية- التركية- الفرنسية) داخل المصليات النسائية.

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ورفعت الوكيل المساعد للغات والترجمة، ديمة باسليم، شكرها وتقديرها لمساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود، على دعمها اللامحدود للخدمات المقدمة للقاصدات باللغات المختلفة، والذي كان بمثابة حافز لبذل المزيد من الجهود والخدمات وتطويرها لقاصدي بيت الله الحرام.

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