وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى جدة

وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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ووصل رئيس وأعضاء البرلمان اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن إلى جانب وزراء الحكومة لعقد جلسة اليمين الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الانتقالي الجديد رشاد العليمي.

وأدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها، وفق مسؤول حكومي يمني.

وسلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، السلطة في 7 أبريل إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات لجماعات رئيسية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.