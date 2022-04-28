السعودية.. المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوال

دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29 من شهر رمضان لهذا العام، الموافق 30 أبريل.
كما طالبت من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير بإبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وعبرت المحكمة عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المختصة.
وجاء نص إعلان المحكمة، كالتالي:
نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29 من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق30 / 4 / 2022م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
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