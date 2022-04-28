السعودية.. توقيف 43 متهماً والتحقيق مع 189 بجرائم مختلفة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 189 متهمًا، فيما أوقفت 43 متهمًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه.
وأوضحت الهيئة أنها نفذت 3384 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين، وإيقاف آخرين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل أموال.
مادة اعلانية
كما أشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.
اقرأ أيضاً
-
موسكو: ندرس بعناية اقتراحات غوتيريش بشأن أوكرانياأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أوكرانيا.وأفادت المتحدثة باسم ... العرب والعالم
-
بايدن: يجب دعم أوكرانيا في هذه المرحلة المفصليةمع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الشهر الثالث، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ضرورة دعم كييف في هذه المرحلة المفصلية، على حد تعبيره.وأوضح ... أميركا
-
توصية بعدم تناول الأسبرين يومياً.. لهذه الفئة العمرية!أوصت لجنة رائدة من الخبراء الأميركيين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بعدم تناول الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية كما هو ... صحة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية