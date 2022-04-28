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السعودية.. توقيف 43 متهماً والتحقيق مع 189 بجرائم مختلفة

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية مناسبة

السعودية.. توقيف 43 متهماً والتحقيق مع 189 بجرائم مختلفة

العربية.نت - مريم الجابر 

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 189 متهمًا، فيما أوقفت 43 متهمًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه.

مكافحة الفساد في السعودية تباشر عدداً من القضايا الجنائية السعودية مكافحة الفساد في السعودية تباشر عدداً من القضايا الجنائية

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 3384 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين، وإيقاف آخرين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل أموال.

كما أشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

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