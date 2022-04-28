السعودية.. رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت على حسابها في توتير مساء الخميس أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.
رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. pic.twitter.com/XMwMw0nlNc— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 28, 2022
مادة اعلانية
كما أكدت أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.
اقرأ أيضاً
-
غروسي: رصدنا زيادة بمستوى الإشعاعات في محطة تشيرنوبلكشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، الخميس، أن هناك زيادة في مستوى الإشعاعات في محطة تشيرنوبل النووية، لكنه أضاف أن الوضع ... العرب والعالم
-
سوريا.. الأسد يعين وزيراً جديداً للدفاعأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".فيما لم ... سوريا
-
أموال الأوليغارش الروس إلى جيب كييف.. بايدن يقترحيبدو أن ملايين الدولارات واليخوت التي صودرت من الأثرياء الروس منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قد تصب في جيب السلطات الأوكرانية.فقد ... أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية