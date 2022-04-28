السعودية.. رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت على حسابها في توتير مساء الخميس أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.

رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. pic.twitter.com/XMwMw0nlNc — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 28, 2022

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كما أكدت أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.