تقرير أميركي يشيد بجهود السعودية لحماية الملكية الفكرية

أشاد تقرير الممثل التجاري الأميركي الذي صدر مؤخراً بجهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية القائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها وتعزيز احترامها.
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن المملكة العربية السعودية حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبقتها على المستوى الوطني، منها نشر إجراءات إنفاذ الملكية الفكرية، وزيادة حملات الإنفاذ ضد السلع المقلدة، ومكافحة القرصنة عبر الإنترنت، وتأهيل مسؤول احترام ملكية فكرية في 76 مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات التوعوية والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.
يذكر أن الممثل التجاري الأميركي يتولى إصدار هذه التقارير منذ عام 1989 والتي تعنى بفاعلية حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وعوائق الدخول إلى الأسواق.
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