.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس وزراء باكستان: السعودية أعظم الأصدقاء وزيارتي لتمتين العلاقات

  • الخط
شهباز شريف (فرانس برس)

رئيس وزراء باكستان: السعودية أعظم الأصدقاء وزيارتي لتمتين العلاقات

رئيس الوزراء سيجري مناقشات موسعة مع القيادة في المملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، الخميس، نيته زيارة السعودية اليوم، بهدف تجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين.

ولي العهد السعودي لشهباز شريف: ندعم باكستان بكل المجالات السعودية ولي العهد السعودي لشهباز شريف: ندعم باكستان بكل المجالات

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أنه سيجري مناقشات موسعة مع القيادة في المملكة.

كما شدد على أن السعودية من أعظم الأصدقاء بالنسبة لبلاده، ولها مكانة خاصة في قلوب الجميع، وفق تعبيره.

السعودية تدعم باكستان بكل المجالات

جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شريف، الأسبوع الماضي، أكد فيه على دعم المملكة لبلاده.

كما بحث ولي العهد مع رئيس الحكومة الجديد حينها سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجرى أيضاً التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

بدوره، ثمن شريف دعم السعودية لبلاده، معربا عن شكره للأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

عزل خان وحجب الثقة

يشار إلى أن شريف كان انتخب رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب عنه البرلمان الثقة، يوم الحادي عشر من أبريل/نيسان من عام 2022.

وفي أول كلمة ألقاها بعد انتخابه، ثمن دور دول الخليج في وقوفها الدائم مع إسلام آباد.

وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان: "أثمن دور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لدعمهما الدائم لباكستان".

أتى ذلك، بعد أن عزل خان إثر خسارته تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة، جراء أزمة سياسية استمرت أسابيع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية داخل جامعة كابول.. خطة غريبة لفصل الذكور عن الإناث العربية داخل جامعة كابول.. خطة غريبة لفصل الذكور عن الإناث
اكتشف المزيد