رئيس وزراء باكستان: السعودية أعظم الأصدقاء وزيارتي لتمتين العلاقات
رئيس الوزراء سيجري مناقشات موسعة مع القيادة في المملكة
أعلن رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، الخميس، نيته زيارة السعودية اليوم، بهدف تجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أنه سيجري مناقشات موسعة مع القيادة في المملكة.
كما شدد على أن السعودية من أعظم الأصدقاء بالنسبة لبلاده، ولها مكانة خاصة في قلوب الجميع، وفق تعبيره.
السعودية تدعم باكستان بكل المجالات
جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شريف، الأسبوع الماضي، أكد فيه على دعم المملكة لبلاده.
كما بحث ولي العهد مع رئيس الحكومة الجديد حينها سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
Today I am embarking on a visit to Saudi Arabia to renew & reaffirm our bonds of brotherhood & friendship. I will have wide-ranging discussions with Saudi leadership. KSA is one of our greatest friends & as Custodian of the Two Holy Places, has a special place in all our hearts.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 28, 2022
وجرى أيضاً التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
بدوره، ثمن شريف دعم السعودية لبلاده، معربا عن شكره للأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.
عزل خان وحجب الثقة
يشار إلى أن شريف كان انتخب رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب عنه البرلمان الثقة، يوم الحادي عشر من أبريل/نيسان من عام 2022.
وفي أول كلمة ألقاها بعد انتخابه، ثمن دور دول الخليج في وقوفها الدائم مع إسلام آباد.
وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان: "أثمن دور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لدعمهما الدائم لباكستان".
أتى ذلك، بعد أن عزل خان إثر خسارته تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة، جراء أزمة سياسية استمرت أسابيع.
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