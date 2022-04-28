مشاهد تخطف الأنظار من عسير.. والبياض يغطي "السودة"

ظهرت السودة في منطقة عسير جنوب السعودية، أمس الأربعاء، بثوبها الأبيض الذي كسا معظم المواقع في مدينة السودة، وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي جماليات المشهد وسط الثلوج والبرد، كما استطاع المصور الضوئي أحمد حاضر رصد هذه المشاهد الخلابة.

وقال في حواره مع "العربية.نت" إنه عاشق لتصوير وتوثيق مثل هذه اللحظات على طريقته الخاصة، مؤكدا أن منطقة عسير تعتبر أيقونة الجمال التي لا ينافسها فيها أحد، خصوصا عند هطول الأمطار والثلوج، كما نشر تأثير الأمطار على منطقة الحبلة على حسابه الرسمي في تويتر، وظهرت فيها الشلالات الساحرة في مشاهد تخطف القلوب.

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وتخصص أحمد في تصوير الصقور الخضر وطائرات الاستعراض وسلاح الجو الملكي والعديد من الفعاليات عبر طائرة بدون طيار، وقام بنشر العديد من الأعمال التي سارت بها الركبان في الشبكات الاجتماعية والمعارض وحتى المسابقات المحلية والعالمية، ليكون اسمه علامة فارقة حاصدة للجوائز كما تحصد كاميراته اللحظات الخاطفة للطائرات.

مركز السودة

يشار إلى أن السودة هو أعلى جبل في المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3،133 مترًا. ويكسو الجبل أشجار العرعر الكثيفة مكونة غابات طبيعية. وتوجد به قرية سياحية تبعد عن مدينة أبها 20 كلم، وعلى ارتفاع 3015 مترا عن سطح البحر. ولها تلفريك يصل إلى أعلى الجبل.

أما متنزه الحبلة، فهو أحد المتنزهات الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية، إذ يبعد حوالي 52 كلم عن مدينة أبها، و40 كلم عن مدينة خميس مشيط.

وتعود تسمية الحبلة بهذا الاسم نسبة إلى قرية الحبلة بالقرب من المتنزه الواقعة بمركز الواديين، التي كان يستخدم فيها السكان الحبال كوسيلة للتنقل ونقل المؤن والبضائع وذلك لصعوبة تضاريس بالمنطقة، أما حالياً فقد أصبحت بلدة نموذجية ذات خدمات متكاملة.