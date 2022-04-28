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"الترفيه" تطلق "برنامج احتفالات العيد 2022".. وهذه التفاصيل

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"الترفيه" تطلق "برنامج احتفالات العيد 2022".. وهذه التفاصيل

العربية.نت - مريم الجابر

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2022"، الذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وستنطلق الألعاب النارية احتفالاً بالعيد في مختلف المناطق في تمام التاسعة مساء باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها تمام الساعة التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضاً مسرحياً تضم نخبة من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلة غنائية لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من المملكة، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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في الوقت ذاته كشفت الهيئة العامة للترفيه عن هوية "برنامج احتفالات عيد الفطر 2022" تحت شعار "أحلى عيدية"، وذلك لضمان التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

وصممت الهيئة عناصر الهوية لتعكس أجواء احتفالات العيد من الفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية التي ستغطي مناطق المملكة، واستلهمت عناصر الشعار المتناغمة بالألوان المبهجة والألعاب النارية، من مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.

كما دعت الراغبين في الاطلاع على دليل الفعاليات أو استخدام الهوية الخاصة بـ"برنامج احتفالات العيد 2022" إلى زيارة منصة عيشها عبر الرابط https://bit.ly/3Lwe53N.

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