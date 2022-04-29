شاهد.. حوار عفوي بين سعوديتين ورحالة باكستاني يثير الإعجاب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو نشره رحال باكستاني وثّق فيه كرم وعفوية سيدتين سعوديتين، مر بهما خلال رحلته على دراجته النارية في أحد القرى شمال شرقي الرياض.
وظهر الرحال الباكستاني أبرار حسن، في المقطع المصور، يتوقف عند سيدتين تبيعان الشاي والقهوة على طريق الرياض - رماح، وخلال حديثه معهما ببعض الكلمات العربية، قدمتا له الشاي والقهوة دون أي مقابل مادي، رافضتين تحصيل قيمة المشروبات.
كرم سعودي أصيل بعفوية وبساطة..— هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 28, 2022
رحال على دراجته يلاقي سيدتان تبيعان على أحد طرق المملكة وبكرم سعودي أصيل تكرمانه مما لديهما. pic.twitter.com/d5FrAVyA7S
كما دار حوار عفوي بينهم، وقالت السيدتان للرجل: "أنت رحال" ليرد عليهما "نعم" لتندهش إحداهما: ما شاء الله .. هذا يوديه مكة؟ لتجيبها الأخرى: "يوديه لين أميركا".
كذلك، أخبرهن أنه قادم من باكستان لزيارة مكة، لتطلب السيدتان منه المرور مجددا بمحلهن في طريق عودته إلى باكستان.
وشهد فيديو الرحال الباكستاني، انتشاراً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مغردون بأخلاق السيدتين وهو ما يعبر عن كرم الشعب السعودي وترحيبه بالغرباء.
يذكر أن الرحال الباكستاني بدأ رحلته التي وثقها عبر حسابه في "يوتيوب"، براً عبر داجة نارية من باكستان مروراً بإيران والعراق والكويت، وحالياً عبر السعودية، حيث ينوي التوجه إلى مكة المكرمة وأداء العمرة ثم زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.
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