محمد العيسى: هكذا نغير الصورة النمطية السلبية عن الإسلام

شخصية سعودية، رسمت صمودها الفكري لتغيير الصورة النمطية السلبية عن الإسلام، حتى استطاع إيصال صوته الفلسفي إلى أصقاع العالم، ليرسم اليوم خريطة من الأهداف والخطط لمسيرة رابطة العالم الإسلامي.

أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، الذي قال إن "الفلسفة بالنسبة لي هي التحليل المنطقي والحكيم، وهي في أصل تركيبها اللغوي تعني طلب المعرفة والحكمة، وكل إنسان يمكن وصفه بالفيلسوف متى كان ذا معرفةٍ متسماً بالمنطق والحكمة، ويكفي للحكم على الإنسان بتوافر عناصر الفلسفة فيه متى اقتنعت به غالبية النخبة المثقفة".

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"العربية.نت" قامت بحواره في عدد من أطراف الحديث، كاشفاً حياته اليومية، وعن التحديات وأهم المواضيع التي يتم نقاشها مع غير المسلمين ..

- في بداية اللقاء، هل بالإمكان أن تروي لنا، كيفية قضائكم ليومكم؟

خير مفتتح لليوم الصلاة وقرآن الفجر، ثم وجه النهار لتصريف الأعمال والمهام. ولا شك أن كلَّ إنسان أسندت إليه مسؤولية عامة يكون جلّ وقته مشغولاً بها، لذا أبقى ساعات طويلة في العمل. وأدّخر أي وقت آخر للاطلاع والقراءة. ومع ذلك أحرص على أن أجعل جزءًا من يومي مع الأسرة ومن تجب صلتهم من الأقارب، غير أني لا أجد ما يكفي من الوقت للتواصل خارج هذا الإطار إلا قليلاً والجميع بحمد الله يعذر.

- ما هي الممارسات والعادات التي تقوم بتنفيذها يومياً؟

أحاول قدر استطاعتي أخذ الوقت اللازم للرياضة، وفيما عدا المهام المتعلقة بالعمل والأسرة، فأحرص على القراءة ومتابعة ما يهمني من الأخبار حول العالم، كما أني أتابع الأفلام الوثائقية.

- ما هي الفلسفة بالنسبة للدكتور محمد العيسى؟

لعلَّ بعض المتابعين رأوا في بعض مداخلاتي شيئاً من الاهتمام بالتحليل ومحاولة الإحاطة بأبعاد الموضوع الذي أتحدث حوله، وهذا في الأساس جزءٌ من تكويني من الصغر في الأسرة ثم في المدرسة.

طموح الرابطة

- تعملون الآن أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي.. أخبرنا عما تطمحون إليه في الرابطة، وما هو الهدف الأسمى بالنسبة لكم؟

أهداف رابطة العالم الإسلامي يحددها نظامها الأساسي، وتبرزها أعمالها ومناشطها الدولية، فهي تسعى على الصعيد الإسلامي إلى العناية بتحقيق الوحدة بين المسلمين واجتماع كلمتهم، وتعزيز التعارف والتعاون بين الشعوب المسلمة فيما يعود عليهم بالخير وعلى دينهم بالصورة الذهنية الإيجابية، هذا إضافة إلى ما نبذله من الجهد بحسب الوسع في توعية من يلزم من الشعوب الإسلامية بشأن مخاطر النزاع والفرقة، مع الإرشاد إلى المنهج الوسط، ومكافحة مفاهيم التطرف والإرهاب.

وعلى الصعيد الدولي تسعى الرابطة إلى تعزيز تواصلها الحضاري الذي يعدّ من أهم أولوياتها الدولية، وذلك لتحقيق الوئام الإنساني والسلام العالمي، وبناء الجسور مع الجميع، وإزالة الكراهية والحواجز النفسية بين البشر، وبهذه المناسبة يمكن القول بأن "البعد عن الآخر يولد "تلقائياً" التوجس والخوف، وغالبه وهمٌ في التصور أو خطأ في المعلومة أو دخيل تسلل عن جهل أو إغراض".

مع غير المسلمين

- ما هي المواضيع التي تناقشونها مع غير المسلمين؟

نوضح لغير المسلمين أن ديننا رحمة للعالمين، جعل السلام في صميم عبادات المسلم ومعاملاته وسائر سلوكه، ووصف الجنة بالسلام، وجعل تحية أهلها السلام، بل سمى الله نفسه بالسلام، ونؤكد كذلك بأن السلام في الإسلام قول بعزيمة يصدقه العمل وأنه خيار الحكماء ومحبي الخير للناس أجمعين، أن ديننا جعل أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وفي الرابطة نهتم كثيراً بمد الجسور مع أتباع الأديان والثقافات على مائدة المشتركات الإنسانية التي تجمعنا.

- ما هي الصورة المشكلة عن ديننا الإسلامي في الخارج؟

إن كنت تعني بسؤالك الصورة الذهنية عن الإسلام، بمعنى الانطباع الذي يكون لدى غير المسلمين، فهي تختلف بحسب الأفراد والجماعات والمؤسسات وبشكل عام المجتمعات، ولكن في الجملة: هناك المنصف، وهناك من يجهل الحقيقة وتمرر له معلومات خاطئة ولا يتحقق منها وآخر يسأل ويتحقق، وهناك الكاره، وهناك من يعمم في أحكامه على الأخطاء والمشاهد الفردية، ولكن دورنا هو التصدي لذلك كله بالمعلومة الصحيحة وبالحكمة في التعامل، باختصار: "بالتي هي أحسن"، ولهذا دوماً نقول: "الصورة الذهنية عن الإسلامي صنعها الداخل الإسلامي نفسه"، و"غالب المسلمين في دول الأقليات على وعي، لكن بعضاً منهم خطفته أجندة ما يسمى بالإسلام السياسي"، و"ما يسمى بالإسلام السياسي اختَزلَ الدين العظيم في أهداف حزبية سياسية ضيقة".

الصورة النمطية السلبية عن الإسلام

- كيف تقومون بتغيير الصورة النمطية السلبية عن الإسلام بشكل عام؟

يتم ذلك بإيضاح حقيقة الإسلام بلا وَكْسٍ ولا شَطَطٍ، والإسلام بحمد الله كتاب مفتوح ليس فيه أسرار ولا خبايا، ولكننا نتصدى لأي منهج متطرف من شأنه أن يسيء إلى ديننا قبل أن يسيء إلى نفسه، ويكون ذلك بحسب أدوات الإساءة ومستواها، هذا فضلاً عن التوعية العامة من خلال المحاضرات والمبادرات والبرامج والحوارات المتنوعة والمتعددة حول العالم، وبخاصة مع مراكز الفكر الوازنة دولياً.

ولا يخفى أن: "تصحيح الصورة النمطية السلبية عن الإسلام يتطلب سعة في المعارف والتجارب، وحكمة في إدارة كل قضية".

- هل للإعلام دور في تغيير الصورة النمطية.. وما هو؟

لا ينكر أحد أهمية ودور الإعلام عموماً في إيضاح الصورة الحقيقية عن الإسلام والمسلمين والتصدي للأساليب المشوهة، وللفنون أيضًا رسالتها وتأثيرها، خاصة في فئات بعينها من المجتمع مثل الشباب واليافعين.

والدور المعرفي "الإخباري والتحليلي" للإعلام وازن ومؤثر، كما له دور توجيهي وتثقيفي مهم، ولكن لا يضطلع بذلك إلا الإعلام الهادف؛ ولهذا يمكننا القول بأن: "القيم الإعلامية تصنعها أخلاقيات الإعلامي بمعدنها النفيس"، كما يمكن القول بأن "عامة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية "حول العالم" مكشوفة بوضوح في "وعي المتلقي" مهما يكن من تسلل وتمويه أو تدليس".

كما من المهم أن نعي بأن تغيير الصورة السلبية المترسخة ليست بالمهمة السهلة، لا يمكن أن يتم ذلك بنقاشٍ عابر أو محاضرة محدودة الاطلاع عليها؛ إنه ليس وعياً عند فردٍ أو تيارٍ أو مؤسسة، بل هو وعي جمعي، تغييره لا يتم إلا بعملٍ تراكميٍّ دؤوبٍ، ويصل الأمر إلى أن: "بعض المؤسسات الفكرية لا تتفهمنا فقط بل تقتنع بطرحنا، لكنها لا تجرؤ على إيضاح الحقيقة وإنما تطالبنا بإقناع الرأي العام ولا يكون ذلك في الغالب إلا إعلامياً بعمل مستدام"، نحن: "نملك الحقيقة عن ديننا والقدرة على إيضاحها، لكننا أمام صعوبة التغيير السريع للصورة النمطية إلا بعد دورة زمنية مليئة بالعمل الدائم".

التحديات

- ما هي التحديات التي تواجهونها في تحقيق ذلك؟

قد تكون أكبر التحديات داخلية نابعة من أوساطنا، فحين توجد أعمال تطرف وعنف حتى لو كانت من قلة لا تمثل الإسلام، تكون نظرة الآخرين سلبية تجاه المسلمين جميعًا.

ومن التحديات أيضًا وجود توجه لدى وسائل الإعلام الدولية في جعل المادة الإعلامية ذات الصورة النمطية المسيئة مادة جماهيرية، فيتأثر بها المتلقون تلقائيًا بما فيها من قوة الجذب والتأثير، ولا يخفى ما لدى العاملين في صناعة الرأي في بعض دول العالم من الأحكام المسبقة مما يعرض صورة الإسلام والمسلمين دومًا للنمطية السلبية والتشويه.

- لماذا غيَّرت المملكة خطابها الديني في الوقت الحالي، ولم تقم بتغييره في الوقت السابق؟

الخطاب الديني باعتداله الذي يمثل حقيقة الإسلام هو مبدأ راسخ في وجداننا كسعوديين، نحن كما قال سمو ولي العهد "يحفظه الله": (نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه قبل عام 1979 إلى الإسلام الوسطي المعتدل).