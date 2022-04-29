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موسم جدة 2022 ينطلق في 2 مايو.. بعروض لسيرك "دو سوليه"

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موسم جدة 2022 ينطلق في 2 مايو.. بعروض لسيرك "دو سوليه"

الرياض - العربية.نت

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ينتظر أهالي وزوّار موسم جدة 2022 عروض سيرك "دو سوليه" العالمية، التي ستنطلق في 2 مايو القادم وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه، لتقدم إحدى عروضها حصرياً لموسم جدة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأعلنت إدارة موسم جدة عن موعد العرض الأول للفعالية عند الساعة التاسعة من مساء يوم العيد الاثنين 2 مايو لمدة ساعتين، فيما سيكون العرض الثاني الثلاثاء في نفس التوقيت، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أكدت أنه سيكون هنالك عرضين أيام الخميس والجمعة والسبت، عند الساعة الرابعة عصراً والتاسعة مساء.

من أكثر من 13 دولة

وتقدم فرق عالمية متخصصة من أكثر من 13 دولة لزوار الموسم في هذه الفعالية المرتقبة العديد من التجارب الحماسية، وعروض النار المشوقة، وعروض العاصفة الورقية، وبالونات الهيليوم، على مدى شهر كامل، بدءاً من يوم العيد، حيث يتوقع أن تستقطب هذه العروض العديد من الزوار وعشاق السيرك، من مختلف دول العالم، بعدما تم الإعلان مؤخراً للجمهور عن مواعيد العروض طوال شهر مايو.

كذلك تحظى فعاليات السيرك بمتابعة كبيرة على مستوى العالم، إذ يتجاوز متابعوها 215 مليون شخص في أكثر من 70 دولة احتضنت هذه العروض. وقد شهدت المملكة إقامة 6 عروض متنوعة منها في مناطق مختلفة، حظيت بإقبال ومتابعة كبيرة من الزوار.

حفلات غنائية

وفي أجواء حماسية وليالي طربية تنطلق حفلات موسم جدة 2022. كما أن محبي الفنان محمد رمضان على موعد معه من خلال حفلته بموسم جدة في 3 مايو.

فيما يحيي كلاً من برنس الأغنية ماجد المهندس حفلة في 4 مايو، وفنان العرب محمد عبده في 6 مايو.

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