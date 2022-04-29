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نهشت فخذيها.. كلاب ضالة تهاجم طفلة في جازان

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طفلة جازان
من الإصابة

نهشت فخذيها.. كلاب ضالة تهاجم طفلة في جازان

العائلة شددت على خطورة هذه الحيوانات وطالبت بضرورة التعامل معها

دبي - العربية.نت

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بينما كانت في طريقها إلى السوق لشراء ملابس العيد من سوق جازان الداخلي، أفسدت كلاب ضالّة فرحة طفلة سعودية، بعدما هجمت عليها وأصابتها بجروح مختلفة، نقلت على إثرها للعلاج.

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وأوضح والد الطفلة عرفات البالغة من العمر 7 سنوات، في تصريح نقلته وسيلة إعلام محلية، أن ابنته عادت إلى المنزل إلا أنها أصيبت بجراح متفرّقة في الفخذين أجبرتها على البقاء في الفراش.

رعب دبّ بالعائلة

كما أوضح أنهم كانوا في طريقهم إلى السوق عندما هجمت كلاب ضالة عند مفترق الطريق على ابنته وبدأت نهش جسدها الصغير وسط حالة من الرعب دبّت بالعائلة التي حاولت تخليصها.

إلى ذلك، شدد إبراهيم زيلع، على خطورة هذه الكلاب، داعياً إلى ضرورة التعامل معها.

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