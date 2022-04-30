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أمام مسجد بجدة.. ضبط متسول يمني جمع 110 آلاف ريال سعودي

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أمام مسجد بجدة.. ضبط متسول يمني جمع 110 آلاف ريال سعودي

دبي - العربية.نت

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ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة، القبض على متسول يمني أمام أحد المساجد ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 110 آلاف ريال.

وذكر الأمن العام السعودي، عبر حسابه على "تويتر"، الجمعة، أن المبلغ جاء حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين، مرفقة بوسم #لاتعطيهم #معاً_نكافح_التسول.

يشار إلى أن الأمن العام كان قد أعلن أن الجهات الأمنية المختصة ستقوم بالقبض على كل من يمارس التسول، وإحالته للجهات المختصة مطالباً المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين وعدم التشجيع على امتهان التسول.

يذكر أن التسول محظور في السعودية، بصوره وأشكاله كافة، ويعاقب كل من امتهنه أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول. فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، بحسب ما أعلنته سابقا النيابة العامة عبر صفحتها في تويتر.

كما أوضحت أنه يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين، ويمنع من العودة باستثناء أداء الحج أو العمرة.

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