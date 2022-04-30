الندوة.. تمدد النظام الإيراني خارج الحدود

برنامج "الندوة" يناقش هذا الأسبوع كيف أن النظام الإيراني الحالي اعتمد على فكرة، قبل أن يعتمد على سلاح ومليشيات وحرس ثوري. هذه الفكرة التي قام عليها النظام، هي الأخطر لأنها تجعله يتمدد خارج الحدود.
فكرة النظام الإيراني الحالي، لم تولد لحظة وصول الخميني إلى السلطة في 1979، إنما قبل ذلك بأعوام، عندما كانت إيران تعيش مناخاً فكرياً، مدموغا ببصمات أصولية يسارية، ولعل المفكر الإيراني الدكتور علي شريعتي، الذي توفى قبل وصول الخميني إلى السلطة هو خير من عبّر عن هذا المناخ.
الباحث السعودي كامل الخطي يرى أن إيران شهدت إرهاصات للتطور في اتجاه نظام مدني، في ستينيات القرن الفائت، وأن علي شريعتي كان يطالب بضرورة تشكيل تيار يساري إسلامي، وأن وفاة شريعتي قبل الثورة الإيرانية، صبّ في مصلحة رجال الدين الذين حكموا إيران.
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