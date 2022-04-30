ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان آفاق التعاون

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، الجمعة، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.

كما جرى خلال استقبال ولي العهد السعودي لرئيس وزراء باكستان في الديوان الملكي بقصر السلام، استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته "واس".

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يذكر أن شريف كان انتخب رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب عنه البرلمان الثقة، في 11 أبريل 2022. وفي أول كلمة ألقاها بعد انتخابه، ثمن دور دول الخليج في وقوفها الدائم مع إسلام أباد.

وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان "أثمن دور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لدعمهما الدائم لباكستان".





أتى ذلك، بعد أن عزل خان في الساعات الأولى من صباح 10 أبريل إثر خسارته تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة، جراء أزمة سياسية استمرت أسابيع.