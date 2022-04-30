.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

4 مسرحيات في "أحلى عيد" بالسعودية.. وهذه التفاصيل

  • الخط

4 مسرحيات في "أحلى عيد" بالسعودية.. وهذه التفاصيل

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

تنتعش المسارح السعودية مجدداً باحتفالات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر ضمن برنامج "احتفالات العيد 2022" تحت شعار "أحلى عيد".

وتنظم الهيئة 4 مسرحيات في أيام العيد ضمن مجموعة خيارات ترفيهية متنوعة توفرها للمواطنين والمقيمين والزائرين للاحتفال بالمناسبة.

موسم جدة 2022 ينطلق في 2 مايو.. بعروض لسيرك "دو سوليه" السعودية موسم جدة 2022 ينطلق في 2 مايو.. بعروض لسيرك "دو سوليه"

كما تقام العروض المسرحية الـ12 ضمن برنامج "احتفالات العيد 2022" في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، حيث تتنوع ما بين كوميدية واجتماعية، مما يسهم في استمرار الأنشطة الترفيهية وامتدادها في المملكة طوال العام.

كذلك تستقطب المسرحيات التي تعرض من 4 إلى 6 مايو المقبل، أبرز النجوم والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي.

وتشمل العروض كلاً من مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تقام في الرياض على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد رياض سيتي"، ومسرحية "اللمبي في الجاهلية" التي تقام في جدة على مسرح النادي الأدبي الثقافي، ومسرحية "حلالهم دلالهم" على مسرح كليات الأصالة في الدمام، ومسرحية "طار بالعجة" على مسرح جامعة الملك خالد في أبها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"أصل الخبر" يناقش أدلة اتهام روسيا بشأن مجزرة بوتشا "أصل الخبر" يناقش أدلة اتهام روسيا بشأن مجزرة بوتشا
اكتشف المزيد