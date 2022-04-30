4 مسرحيات في "أحلى عيد" بالسعودية.. وهذه التفاصيل

تنتعش المسارح السعودية مجدداً باحتفالات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر ضمن برنامج "احتفالات العيد 2022" تحت شعار "أحلى عيد".
وتنظم الهيئة 4 مسرحيات في أيام العيد ضمن مجموعة خيارات ترفيهية متنوعة توفرها للمواطنين والمقيمين والزائرين للاحتفال بالمناسبة.
كما تقام العروض المسرحية الـ12 ضمن برنامج "احتفالات العيد 2022" في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، حيث تتنوع ما بين كوميدية واجتماعية، مما يسهم في استمرار الأنشطة الترفيهية وامتدادها في المملكة طوال العام.
كذلك تستقطب المسرحيات التي تعرض من 4 إلى 6 مايو المقبل، أبرز النجوم والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي.
وتشمل العروض كلاً من مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تقام في الرياض على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد رياض سيتي"، ومسرحية "اللمبي في الجاهلية" التي تقام في جدة على مسرح النادي الأدبي الثقافي، ومسرحية "حلالهم دلالهم" على مسرح كليات الأصالة في الدمام، ومسرحية "طار بالعجة" على مسرح جامعة الملك خالد في أبها.
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