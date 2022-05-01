تبوك.. مباشرة حادثة تعرّض امرأة للاعتداء بالضرب

أعلنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الأحد، أنها باشرت حادثة تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرّض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها من قبل طليقها، فإنه تأكد من إجراءات الاستدلال مباشرة الحادثة في حينه، ووجود عدة دعاوى بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيالها، وإحالتها إلى النيابة العامة.