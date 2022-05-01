تبوك.. مباشرة حادثة تعرّض امرأة للاعتداء بالضرب
وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة
أعلنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الأحد، أنها باشرت حادثة تعرض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرّض امرأة للاعتداء بالضرب وتكسير زجاج مركبتها من قبل طليقها، فإنه تأكد من إجراءات الاستدلال مباشرة الحادثة في حينه، ووجود عدة دعاوى بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيالها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
نفط البصرة: الأنبوب البحري الثالث جنوب البلاد سيكون جاهزا للعمل في 2023خور العمية يقع على الخليج بالقرب من ميناء البصرة البحري طاقة
-
ثنائية بونوتشي تضع يوفنتوس على مشارف دوري الأبطالسجل مدافع يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي ثنائية لفريقه خرج بها فائزا على فينيتسيا 2-1 يوم الاحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إيطاليا وبات ... رياضة
-
ريال مدريد يريد عودة رونالدوتزداد التكهنات حول عودة عاطفية للبرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد الحالي، لفريقه الإسباني مرة أخرى، خاصة في ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية